Авиакомпания "Аврора" предложила субсидировать еще 28 авиамаршрутов на Дальнем Востоке

ТАСС, 25 февраля. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" предложила расширить список субсидированных маршрутов в макрорегионе и включить в него 28 новых направлений. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель генерального директора - директор Приморского филиала Дмитрий Тыщук.

"Надо начать вот с этих [28] маршрутов - осевые, мы их так называем, с большими потоками в этих областях регионов Дальнего Востока - и включить их в [постановление правительства РФ] №1172 ("Об утверждении правил предоставления в 2021 году субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа" - прим. ТАСС) с сохранением тех же принципов софинансирования", - сказал он в ходе совещания на тему "Вопросы развития дальневосточной авиационной компании" в Совете Федерации.

В сопроводительной презентации Тыщука сказано, что для софинансирования этих маршрутов из федерального бюджета потребуется 900 млн рублей в 2022 году, 1,55 млрд рублей в 2023 году и 1,9 млрд году в 2024 году.

Аналогичное мнение высказала министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Ирина Горбачева. По ее словам, существует потребность в увеличении количества рейсов на местных авиалиниях. "Считаем необходимым расширить маршрутную сеть дальневосточной авиакомпании постановления [правительства РФ] №1172 и включить в него региональные маршруты субъектов Дальневосточного федерального округа: из Хабаровска в Советскую Гавань, Комсомольск-на-Амуре, Охотск, Николаевск-на-Амуре, Чумикан, Аян", - пояснила Горбачева.

Для увеличения частоты рейсов, снижения себестоимости полетов и бюджетных рейсов, по мнению Тыщука, необходимо объединить федеральные казенные предприятия "Аэропорты Севера", "Аэропорты Чукотки", "Аэропорты Камчатки", "Аэропорты Дальнего Востока". "В основном региональные аэропорты представлены федеральными казенными предприятиями, которых четыре, предлагаем их объединить - сделать такую реформу в этом вопросе, объединить в два, чтобы одно предприятие занималось стратегией развития инфраструктуры, а второе <…> [занималось] оперированием этими аэропортами. Соответственно, перевести эти предприятия на прямое централизованное финансирование с обнулением аэропортных сборов для социальных рейсов, которые субсидируются из федерального и региональных бюджетов", - пояснил он.

В свою очередь, сенатор от Магаданской области Анатолий Широков добавил, что вводимые иностранными партнерами санкции могут наложить некоторые ограничения на использование техники. Во избежание подобной ситуации, по его мнению, необходимо создавать гибкую схему лизинга самолетов и стараться замещать авиапарк воздушных судов отечественными производителями.

Об авиакомпании

Единая дальневосточная авиакомпания создана в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина на базе АО "Авиакомпания "Аврора" с интеграцией региональных перевозчиков - "ЧукотАвиа", "Хабаровские авиалинии", "Авиакомпания Якутия", "Полярные авиалинии", "Камчатское авиапредприятие", принадлежащих субъектам округа.