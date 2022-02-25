В Думу внесли законопроект, разрешающий размещение рекламы российского вина вдоль дорог

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы Алексей Гордеев ("Единая Россия"), Владимир Блоцкий и Владимир Кашин (КПРФ) внесли в палату законопроект, которым предлагается разрешить размещение рекламы отечественной винодельческой продукции вдоль автомобильных дорог в регионах ее производства. Документ опубликован в думской электронной базе в пятницу.

Поправки предлагается внести в закон "О рекламе". "Проект федерального закона <…> разработан в целях создания благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия, способствующих увеличению объемов производства качественной винодельческой продукции, а также формирования культуры потребления вина на территории Российской Федерации и повышения информированности потребителей о качественной отечественной винодельческой продукции", - отмечают авторы инициативы в пояснительной записке.

Так, инициативой предлагается разрешить рекламу российской винодельческой продукции защищенных наименований на рекламных щитах, "монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, вдоль автомобильных дорог общего пользования". При этом расстояние между такими рекламными конструкциями должно составлять не менее 3 километров.

Как отмечают авторы законопроекта, частичное снятие ограничений на размещение информации на рекламных щитах для российской винодельческой продукции защищенных наименований в регионах ее производства "позволит увеличить узнаваемость вин российского производства и сделать существенный вклад в развитие гастрономической культуры потребления вина в Российской Федерации, а также развитие сельского (аграрного) туризма".