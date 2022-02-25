Минпромторг пообещал не жалеть сил и средств для поддержки отечественных производителей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия занимается импортозамещением с 2014 года и готова сейчас к любому развитию событий, меры поддержки отечественных производителей позволят импортозаместить любую промышленную номенклатуру, заявили журналистам в Минпромторге РФ. Власти обещают "не пожалеть сил и средств" для поддержки российских производителей, отметили в министерстве.

"Созданы и работают как системные, так и отраслевые меры поддержки российских производителей - это позволяет при необходимости находить решения по импортозамещению любой номенклатуры. Иностранная продукция в критически важных отраслях все последние годы последовательно замещается продукцией производства РФ и стран ЕАЭС, в настоящее время акцент делается на импортозамещении сырья и комплектующих. Поэтому, в принципе, мы сейчас готовы к любому развитию событий, государство не пожалеет сил и средств для поддержки отечественных производителей", - указали в министерстве.

В Минпромторге напомнили, что РФ реализует программы импортозамещения с 2014 года. "За это время выстроены все алгоритмы ответов на технологические вызовы, которые могут возникать, в том числе и как следствие нарушения по объективным причинам глобальных цепочек поставок, и в результате введения санкций", - отметили в министерстве.

В связи с признанием Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик против России были введены санкции со стороны Евросоюза, США, Канады, Великобритании и Японии. Рестрикции направлены против энергетического, транспортного, финансового секторов РФ и рынка банковских услуг, продукции двойного назначения.