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Россияне 24 февраля сняли рекордный объем наличности за два года

Спрос на наличные средства составил 111,3 млрд рублей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Спрос российских физических и юридических лиц на наличные средства 24 февраля стал рекордным с марта 2020 года и составил 111,3 млрд рублей, следует из данных Банка России.

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Согласно материалам регулятора, спрос физических и юридических лиц на наличные деньги по данным на 24 февраля вырос в 58 раз - до 111,3 млрд рублей (22 февраля такой спрос составлял 1,9 млрд рублей, 21 февраля - 22,3 млрд рублей ). Это был максимальный уровень с марта 2020 года, когда спрос на наличные на фоне объявления пандемии коронавируса в мире достиг 175 млрд рублей.

Накануне российские банки сообщили ТАСС, что фиксируют повышенный спрос на операции по снятию наличных в банкоматах. Об этом ТАСС в частности сообщали в "Сбере" и "Тинькофф банке".

В связи с признанием Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик против России были введены санкции со стороны Евросоюза, США, Канады, Великобритании и Японии.

Второй пакет санкций ЕС должен быть формально одобрен в пятницу Советом ЕС, после чего будет опубликован в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.

Министерство финансов США в четверг заявило, что вводит санкции против российских банков "Открытие", Новикомбанка (опорного банка госкорпорации "Ростех"), Совкомбанка и ряда их дочерних структур. Власти США расширили рестрикции в отношении российского государственного долга, под ограничения попали сделки с долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней. Указанная мера должна ограничить возможности по финансированию военной операции РФ на территории Украины.

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