СМИ: Хайнань создает собственные яхтенные бренды и будет развивать парусный туризм

ХАЙКОУ /Китай/, 25 февраля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань создает собственные яхтенные бренды и будет активно развивать в регионе парусный туризм. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, прогулочные суда, в частности, уже строит недавно созданная на острове компания Diamond Party Yachts ("Даймонд пати йотс"), которая была зарегистрирована в курортном городе Санья. Ее первая яхта уже спущена на воду и продана заказчику. Ожидается, что с учетом высокого спроса на рынке данное предприятие продолжит активно наращивать производство.

"Это свидетельствует об очередном прорыве в формировании цепочки поставок яхтенной отрасли Хайнаня", - прокомментировал консультант управления по делам центрального делового района Санья Ху Сяомин. По его словам, порт свободной торговли провинции создал прекрасные условия для расширения соответствующего сектора.

Как уточнили местные власти, в минувшем году город зарегистрировал порядка 320 новых яхт. Всего же за 12 месяцев парусные и моторные прогулочные суда в Санья совершили более 159 тыс. выходов в море - это почти на 50% больше, чем за аналогичный предшествующий период. В итоге ведущий китайский курорт продолжает занимать абсолютное лидерство в яхтенной отрасли среди прочих уездов и городов Хайнаня.

Авторы газеты отмечают, что прежде местные компании занимались в основном производством комплектующих к яхтам, однако в последнее время на фоне динамичного экономического развития и благодаря стимулирующим мерам властей хайнаньские предприятия уже способны обеспечить весь комплекс конструкторских работ и профессиональную сборку судов. Одновременно провинция продолжает укреплять и расширять контакты в области яхтостроения с другими странами. Для популяризации отдыха с выходом в море в Санья созданы специальные организации, занимающиеся стимулированием потребления, выставочной деятельности и предоставлением современных услуг.

Еще в 2006 году в Санья было всего восемь яхт, к 2013-му насчитывалось уже более 240, а в 2021-м - 945. В городе обосновались десятки компаний, специализирующиеся на яхтенном бизнесе, а также несколько профильных клубов. Согласно официальному плану, специально оборудованные пристани к 2025 году смогут принимать гораздо больше парусных и моторных судов, которые в год будут перевозить огромное количество туристов. Правительство поставило ключевую задачу: создать комплекс из нескольких гаваней в Санья, который станет "яхтенной столицей Азиатско-Тихоокеанского региона".