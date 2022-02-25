Reuters: Индия рассматривает возможность торговли с Россией в рупиях

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Индия изучает возможность введения механизма оплаты в рупиях для торговли с Россией, чтобы смягчить последствия западных санкций против РФ. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters.

По данным его источников в правительственном и банковском секторах Индии, рассматривался план по открытию счетов российских компаний и финансовых учреждений в нескольких государственных банках Индии. "Это упреждающий шаг, предусматривающий, что конфликт обостряется и может быть введено множество санкций", - подчеркнул источник агентства.

Индийские власти обеспокоены тем, что поставки важных удобрений из России могут быть сорваны из-за усиливающегося санкционного давления, угрожая обширному сельскохозяйственному сектору Индии.

Альтернативный вариант, при котором часть расчетов с Россией будет производиться в иностранной валюте, а остальное - в рупиях, также изучается.

Индия использовала аналогичные способы для торговли с Ираном после того, как он попал под санкции Запада из-за своей ядерной программы, сказал Рейтер источник.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против финансового сектора России и ограничивают экспорт высоких технологий. Страны также включили в черные списки политических деятелей, представителей банковской сферы и других граждан РФ.