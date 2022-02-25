{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские ретейлеры не видят ажиотажного спроса на товары первой необходимости

"Товарные запасы в розничных сетях созданы и позволят в полной мере удовлетворить потребительский спрос", заявили в Ассоциации компаний розничной торговли

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Торговые сети в России не фиксируют ажиотажного спроса на социально значимые товары, магазины работают в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

"Торговые сети - члены АКОРТ в настоящий момент не фиксируют ажиотажного спроса на продовольственные и непродовольственные товары, в том числе в социально значимых категориях. Товарные запасы в розничных сетях созданы и позволят в полной мере удовлетворить потребительский спрос", - сказал он.

Караваев отметил, что торговые сети - члены АКОРТ продолжают работать в штатном режиме и не испытывают трудностей с доступностью товаров на полках во всех регионах присутствия. В случае необходимости объем запасов будет оперативно увеличен, добавил он.

Теги
Россия
Аксако предложил продлить программу льготной ипотеки на три года
Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку отметил, что это может поддержать граждан и экономику страны
Читать полностью