Российские ретейлеры не видят ажиотажного спроса на товары первой необходимости

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Торговые сети в России не фиксируют ажиотажного спроса на социально значимые товары, магазины работают в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

"Торговые сети - члены АКОРТ в настоящий момент не фиксируют ажиотажного спроса на продовольственные и непродовольственные товары, в том числе в социально значимых категориях. Товарные запасы в розничных сетях созданы и позволят в полной мере удовлетворить потребительский спрос", - сказал он.

Караваев отметил, что торговые сети - члены АКОРТ продолжают работать в штатном режиме и не испытывают трудностей с доступностью товаров на полках во всех регионах присутствия. В случае необходимости объем запасов будет оперативно увеличен, добавил он.