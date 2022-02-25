Партнеры ВТБ по зерновой компании увеличили доли по итогам допэмиссии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Партнеры ВТБ по компании "Деметра-холдинг" (объединяет крупнейшие инфраструктурные компании на рынке экспортной логистики российского зерна) - структуры Александра Винокурова и Таймураза Боллоева увеличили доли по итогам допэмиссии.

Пакет банка сократился с более чем 50% до 45,001%, сообщается на сайте зернового холдинга.

Доля АО "Гранум" Боллоева увеличилась до 27,5% с 25%, доля Marathon Group Винокурова выросла до 27,499% с 24,999%.

ООО "Деметра-холдинг" - вертикально интегрированный зерновой холдинг, объединяющий активы в области транспортной экспортной логистики и трейдинга. В состав холдинга входят российские зерновые терминалы - ООО "Новороссийский зерновой терминал" (100%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (35,36%), ООО "Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Холдингу принадлежат 50% акций минус 1 акция в АО "Объединенная зерновая компания", доля 50,01% железнодорожного оператора "Рустранском", в структуре которого оператор в железнодорожных перевозках зерна в России АО "Русагротранс". Также "Деметра" владеет более 75% акций цифровой платформы для перевозок зерна в России ГК Smartseeds, 100% акций экспортера зерна ООО "Мирогрупп ресурсы" и 100% ООО "Ипатовский комбинат хлебопродуктов".