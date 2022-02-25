"Уралвагонзавод": санкции не окажут существенного влияния на работу компании

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Санкции не окажут существенного влияния на работу "Уралвагонзавода", предприятие стабильно функционирует и выпускает военную и гражданскую продукцию, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Санкции, введенные западными странами в отношении "Уралвагонзавода", не окажут существенного влияния на его деятельность. Предприятие стабильно функционирует и выпускает продукцию как военного, так и гражданского назначения, которая продолжает пользоваться высоким спросом на российском и мировом рынках", - сказали в "Уралвагонзаводе".

С момента введения санкций в 2014 году "Уралвагонзавод" эффективно реализовывает программу импортозамещения.

"Все критически значимые компоненты иностранного производства заменены российскими, либо производства дружественных России стран. За эти годы, в том числе и с использованием государственных мер поддержки, выстроены рабочие алгоритмы ответов на санкционное давление", - добавили на предприятии.

В связи с признанием Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик против России были введены санкции со стороны Евросоюза, США, Канады, Великобритании и Японии. Вчера правительство Великобритании опубликовало санкционный список, который распространяется на ОАК, ОСК, "Ростех" и "Уралвагонзавод".

"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие крупного машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн.