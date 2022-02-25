Беглов: совместные проекты с ВТБ в Петербурге продолжатся, несмотря на санкции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Проекты в сфере развития транспорта и городской инфраструктуры, которые реализуются в Санкт-Петербурге совместно с ВТБ и другими российскими банками, продолжатся, несмотря на введенные в отношении них санкции. Об этом сказал ТАСС в пятницу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

24 февраля США объявили о введении санкций против крупных российских банков, включая Сбербанк и ВТБ.

"У нас нет ни одного проекта, который бы предполагал валютные риски города и его обязательства в иностранной валюте по отношению к партнерам и концессионерам. Например, мы рассчитываем, что наш стратегический инвестор - банк ВТБ успешно продолжит эксплуатацию действующих проектов - развитие Западного скоростного диаметра, аэропорта Пулково - и продолжит в рамках заключенных соглашений реализацию других масштабных проектов, в том числе Широтной магистрали скоростного движения", - сказал губернатор.

Он добавил также, что город продолжает партнерство со Сбербанком, акционерным банком "Россия" и Газпромбанком, которые также являются партнерами в крупных городских проектах. "Газпромбанк - это трамвайная линия Купчино - Шушары - Славянка. В отношениях со Сбербанком - рассчитываем на их участие в наших инвестиционных и транспортных проектах. АБ "Россия" - один из наших базовых банков, обслуживающий счета наших транспортных компаний. Мы продолжим взаимодействие", - отметил губернатор.

Банк ВТБ с 2007 года активно участвует в петербургских инфраструктурных проектах, в которые уже привлечено около 370 млрд рублей. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 году власти Петербурга подписали с банком ВТБ соглашения в инфраструктурной сфере еще на 130 млрд рублей. Среди них проекты по строительству Витебской развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД), инвестиции в создание второй очереди аэропорта Пулково, строительство новой инфекционной больницы на 770 коек, соглашение, которое регулирует вопросы совместного управления АО "Метрострой Северной столицы" (строит метро в Петербурге).

ВТБ также принял участие в создании компании "Невский экологический оператор" совместно с администрациями Петербурга и Ленинградской области и ПАО "Интер РАО". Эта компания с января 2022 года стала региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга.