"Норникель" повторно обследует участки почвы, загрязненные при разливе топлива на ТЭЦ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" в 2022 году повторно проведет обследование земельных участков, загрязненных при разливе на Норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя структура "Норникеля") Сергей Липин на совещании в Совете Федерации в пятницу.

В мае 2020 года один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании разрушился. Вылилось 20 тыс. т нефтепродуктов. Было загрязнено и повреждено около 75 га земли. В 2021 году компания восстановила 47,5 га.

"Мы начнем с выполнения повторного исследования всех земель, которые были изначально в зоне загрязнения или нарушения, с целью уточнения контуров выполнения работ. Продолжим работы по рекультивации", - сообщил Липин. По его словам, для восстановления почвы будут проведены агротехнические мероприятия с внесением плодородного слоя, семян трав, торфа. К работам будут привлечены более 200 человек. Также в 2022 году продолжится мониторинг водных объектов, оказавшихся в зоне загрязнения.

Ранее сообщалось, что в 2022 году компания планировала завершить рекультивацию оставшейся части земель общей площадью порядка 27 га. Арбитраж Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб экологии. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей. "Норникель" полностью ее оплатил.