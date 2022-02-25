СМИ: Индия намерена продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. Индия готова продолжать развитие оборонного партнерства с РФ, новые антироссийские санкции Запада в отношении России из-за событий на Украине не угрожают объемам российско-индийского военно-технического сотрудничества. Об этом в пятницу сообщает газета The Economic Times.

"Санкции не приведут к закрытию каких-либо проектов в сфере военно-технического сотрудничества Индии с Россией, Нью-Дели полон решимости продолжать взаимодействие с Москвой в этой области", - подчеркивает издание.

Индии и России удалось разработать систему платежей за поставку российских вооружений в обход банковских ограничений, инициированных США, значительная часть этих расчетов обеспечивается в рублях и индийских рупиях. "К настоящему времени с российской стороны нет задержек в поставках вооружений Индии, - пишет "Экономик таймс". - Но на них могут отрицательно отразиться новые санкции США".

Они могут коснуться дальнейшего получения Индией российских зенитно-ракетных комплексов С-400, деятельности совместного индийско-российского предприятия по выпуску крылатых сверхзвуковых ракет BrahMos Aerospace, индийского завода по производству автоматов АК-203 и фрегатов проекта 11356 класса Talvar для ВМС Индии, два из которых строятся в Калининграде и еще два - на индийских верфях в Гоа. Подписанный в 2018 году контракт на поставку фрегатов составляет $950 млн. Платежи за их поставку осуществляются по европейским банковским каналам. Эти корабли оснащаются газотурбинными двигателями украинского НПК "Зоря Машпроект", два из которых еще не поставлены. "Есть опасения, что задержка с их доставкой в Индию из Украины может негативно сказаться на проекте строительства этих кораблей", - отмечает газета.

По ее мнению, нельзя исключать, что Индия окажется под действием принятого в США в 2017 году закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), что может привести к задержке платежей по линии ВТС с Россией и процедурным трудностям, для преодоления которых потребуется время.