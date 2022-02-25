Минстрой России готовит изменения в законодательство о закупках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Минстрой России предложил предусмотреть прямую закупку ценообразующих строительных материалов у производителей, размещающих информацию о стоимости в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), сообщил в пятницу первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин.

"Минстроем России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прорабатывается вопрос по внесению изменений в законодательство о закупках, предусматривающих условия о необходимости закупки позиций ценообразующих строительных материалов напрямую у производителей, размещающих информацию о ценах в нашей системе ФГИС ЦС, причем по всей цепочке государственных контрактов, начиная от заказчика, заканчивая конечным подрядчиком", - сказал Ломакин на годовом общем собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

Он отметил, что ФГИС ЦС была интегрирована с информационной системой Минпромторга России в части предоставления сведений о продукции, производственной мощности на территории страны. Сейчас ведется работа над более расширенной интеграцией двух систем. "Мы понимаем, что от того, насколько будет наполнена система, насколько более актуальные и достоверные сведения будут в ней, от этого будут зависеть точное, правильное формирование сметной документации на те или иные объекты", - отметил первый замминистра.

ФГИС ЦС создана в 2017 году Минстроем России совместно с Главгосэкспертизой в целях сбора, обработки, хранения и использования информации, необходимой для определения сметной стоимости строительства, и осуществления государственного мониторинга цен строительных ресурсов для перехода на ресурсный метод определения сметной стоимости строительства, так называемую ресурсную модель.