"Дочка" "Газпром нефти" выиграла аукцион на газовый участок на Ямале за 250 млн рублей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Дочернее предприятие "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" - выиграло аукцион на участок Новый с прогнозными ресурсами газа более 6 млрд куб. м, расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе. Общая сумма разового платежа за право пользования недрами на участке составила 250,4 млн рублей, сообщили журналистам в Роснедрах.

Стартовый разовый платеж за право пользования недрами на участке Новый составлял 147,28 млн рублей. Кроме "дочки" "Газпром нефти", в аукционе приняли участие сама "Газпром нефть", дочернее предприятие "Белоруснефти" - ОАО "Нефтяная компания "Янгпур", а также "УДС нефть".

"Газпром нефть" подавала заявки еще на три газовых участка на Ямале. Однако аукционы на участки недр Тамбейский, Тарминский и Харатский выиграла компания "Ямал Север" за более чем 530 млн рублей.

Суммарные запасы газа по категории D1 на участках Новый, Тамбейский, Тарминский и Харатский составляют 412 млрд куб. м. Прогнозные ресурсы по категории D2 оцениваются в 308 млрд куб. м. При этом на участке Новый также имеются извлекаемые запасы нефти в объеме 0,244 млн тонн по категории C1 и 0,964 млн тонн по категории C2.