Цены на ювелирные изделия могут вырасти на 15-25% из-за роста цен на золото

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Цены на ювелирные изделия из золота и серебра могут вырасти на 15-25% из-за роста биржевых цен на золото и колебания курса валют, однако накануне 8 Марта цены крупных ретейлеров останутся прежними. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер ювелирного бренда Sokolov Артем Соколов.

Он отметил, что цена на золото вновь находится на исторических максимумах, и с лета 2021 года стоимость золота на мировом рынке выросла более чем на 12%. Пик был достигнут 24 февраля, когда цена золота составила $1974 за тройскую унцию. Таким дорогим металл не был с осени 2020 года. По прогнозам, стоимость драгметалла может закрепиться на пиковых уровнях между $1900 и $2000 за унцию.

"Это создает предпосылки роста цен на все ювелирные изделия, так как цены на серебро повторяют траекторию стоимости золота. В связи с этим ювелирную розницу ожидает возможное повышение цен на 15-25%", - сказал Соколов.

Он добавил, что волатильность национальной валюты отразится и на стоимости драгоценных и полудрагоценных камней, так как самые востребованные мелкие ограненные камни Россия импортирует из Индии, а синтезированные - из Китая.

Небольшие дистрибуторы отреагируют повышением цен быстрее сетей, так как из-за меньших объемов товарных позиций им проще провести переоценку, отметил эксперт.

"Значительные товарные запасы крупных ретейлеров, сформированные до роста цен на сырье и импортный товар, позволят им нивелировать скачок цен и сохранить спрос накануне 8 марта - традиционного пика продаж ювелирных изделий в России", - добавил Соколов.