Путин подписал закон, направленный на снижение ставок по кредитам для гособоронзаказа

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на создание условий для снижения ставок по кредитам в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 16 февраля и одобрен Советом Федерации 22 февраля.

Он предусматривает запрет на начисление процентов уполномоченному банку за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете по государственному оборонному заказу. Одновременно на уполномоченные банки возлагается обязанность предоставлять головным исполнителям и исполнителям гособоронзаказа льготное финансирование на условиях, определенных актом правительства РФ, и включающих в том числе размер привлекаемых кредитных ресурсов, условия их возврата, а также требования к финансовому положению заемщиков и их платежеспособности.

Документ вступил в силу со дня официального опубликования.