Глава РСПП предложил инициировать создание платежной системы в рамках БРИКС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предлагает инициировать создание платежной системы в рамках стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом он сообщил журналистам после годового собрания Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

"Пора бы нам, конечно, инициировать в рамках БРИКС, например, выстраивать свою платежную систему. Например, создать свою корзину валют. <…> Туда войдет и юань, и рубль, может быть, и золото может войти в эту корзину. Это что-то вроде корзины СДР международного валютного фонда, куда сейчас пять валют входит: доллар, фунт, евро, иена и юань", - сказал он.

По мнению Шохина, создание такой системы помогло бы нивелировать новые санкционные ограничения, однако для ее выстраивания нужно время. "Для платежно-расчетных отношений привязка к двум более устойчивым валютам стран, которые в сумме - это больше половины населения планеты, в принципе, это помогло бы многие ограничения снять", - отметил Шохин.

"С одной стороны, мы до конца не знаем масштабы этих санкций, прямых и косвенных. С другой стороны, мы должны что-то выстраивать, типа платежно-расчетной системы или выстраивать альтернативные решения с новыми партнерами", - добавил глава РСПП.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщало, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничто не угрожает, заверили в ведомстве.

Ряд стран, в том числе западных, в связи с этим объявил о жестких санкциях против России. Рестрикции Евросоюза, США, Канады, Великобритании и Японии направлены против финансового сектора РФ и на ограничение экспорта высоких технологий. Страны также включили в черные списки политических деятелей, представителей банковской сферы и других граждан России.