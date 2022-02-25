ФАС проверит обоснованность повышения цен DNS

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность повышения цен российской сетью электроники DNS, сообщает ведомство.

"Сегодня ведомство направило в адрес организации соответствующий запрос, а также выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции", - говорится в сообщении.

ФАС отмечает, что при осуществлении торговой деятельности необходимо неукоснительно соблюдать требования антимонопольного законодательства и участникам всей цепочки поставок не допускать необоснованного повышения цен. При обнаружении признаков недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов ведомство будет принимать меры антимонопольного регулирования и пресекать недобросовестные практики.

Ранее директор сети магазинов электроники DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что компания подняла цены на 30% из-за высокого спроса среди покупателей, и не исключил дальнейшего роста цен.