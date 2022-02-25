ЦБ временно приостанавливает действие ограничения на полную стоимость потребкредита

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Банк России временно приостанавливает действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита при заключении кредитором договоров потребительского кредита, говорится в сообщении регулятора.

"В целях обеспечения большей гибкости для кредиторов при работе с клиентами Банк России, пользуясь правом, предоставленным частью 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", временно приостанавливает действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита (займа) при заключении кредитором договоров потребительского кредита (займа). При этом действующая матрица макропруденциальных надбавок по вновь предоставляемым необеспеченным потребительским кредитам сохраняется неизменной (повышенные надбавки по высоким ПСК) и будет стимулировать банки ограниченно повышать ставки по кредитам гражданам", - отмечается в сообщении.

Решение вступит в силу с момента официального опубликования нормативного акта Банка России. Мера, как отмечается, будет действовать до 30 июня 2022 года.