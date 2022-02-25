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Власти Владимирской области привлекут инфраструктурные облигации для обновления теплосетей

В ближайшие два года в регионе планируется построить 13 новых блочно-модульных котельных и шесть участков тепловых сетей

ВЛАДИМИР, 25 февраля. /ТАСС/. Администрация Владимирской области подготовит заявку на получение инфраструктурного кредита более 1,8 млрд рублей для модернизации теплосетей Кольчугинского района. Об этом в пятницу по итогам рабочей поездки в муниципалитет сообщил журналистам врио губернатора Александр Авдеев.

Как отметил глава региона, высокая степень износа теплосетей является одной из основных проблем Кольчугинского района, программа муниципальной инфраструктуры станет самой дорогостоящей в регионе.

"Решить эту задачу поможет проект, основанный на механизме инфраструктурных облигаций. Он предусматривает даже не модернизацию ныне существующей системы, а создание современной и эффективной теплоэнергетической инфраструктуры. Фактически это перезагрузка коммунальной сферы района. А значит принципиально новые возможности для развития предприятий, более высокое качество жизни людей", - отметил Александр Авдеев.

Проект теплоэнергетического комплекса Кольчугинского района предусматривает строительство в ближайшие два года 13 новых блочно-модульных котельных и шести участков тепловых сетей. Размер требуемого займа - более 1,8 млрд рублей.

Кольчугинский район станет пилотным в регионе. В дальнейшем использовать инфраструктурные кредиты планируется для обновления теплоэнергетического комплекса Вязниковского района, а также Струнино и Карабаново Александровского района.

Механизм финансирования инфраструктурных проектов с помощью облигаций ДОМ.РФ разработало правительством России. Средства от их размещения будут выдаваться на срок до 30 лет на строительство инфраструктуры под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета.

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РоссияВладимирская область
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