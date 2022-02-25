Банк России в качестве акционера "Открытия" одобрил присоединение к нему Росгосстрах банка

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Банк России в качестве акционера банка "Открытие" принял решение о присоединении к нему Росгосстрах банка (РГС банк). Интеграцию планируется завершить до конца 2022 года, сообщает пресс-служба "Открытия".

"Банк России рассмотрел вопрос о реорганизации банка "Открытие" и принял решение о присоединении к нему публичного акционерного общества "Росгосстрах банк". Решение принято Банком России как единственным акционером банка "Открытие". Интеграция РГС Банка будет осуществляться в соответствии со стратегией группы "Открытие", при этом финансирование клиентов из сферы автобизнеса останется для нее одним из профильных направлений", - говорится в сообщении.