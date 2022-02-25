Омская область будет компенсировать льготникам расходы на догазификацию

ОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Омской области приняло решение компенсировать льготным категориям граждан расходы на догазификацию, сообщила в пятницу пресс-служба региональной администрации. Льготники смогут получить до 90 тыс. рублей, затраченных на покупку и установку оборудования и строительство газопровода на территории своего земельного участка.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести данные мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка проводится без привлечения средств жителей. Монтаж газопровода по территории участка, покупка и установка необходимого оборудования оплачивается собственником жилья.

"Чтобы догазификация стала еще более доступной для максимально большего числа омичей, на региональном уровне решено ввести меры социальной поддержки. Для льготных категорий граждан (инвалиды и участники Великой Отечественной войны и их вдовы, блокадники, тыловики и сироты войны, ветераны труда, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, а также работники государственных и муниципальных учреждений и работники сельского хозяйства) предусмотрели единовременную компенсацию на возмещение затрат на приобретение, установку и подключение оборудования, а также на проектирование и строительство сети газопотребления внутри земельного участка. <…> В число льготных категорий включили также бывших несовершеннолетних узников концлагерей", - сообщила пресс-служба.

В зависимости от среднедушевого дохода семьи компенсация из регионального бюджета будет составлять от 50 до 90 тыс. рублей. При этом минимальный набор услуг по подключению газа и монтажу оборудования оценивается примерно в 90 тыс. рублей. Возместить свои затраты смогут и те граждане, которые уже догазифицировали свои домовладения.

В пресс-службе регионального министерстве энергетики ТАСС сообщили, что в Омской области планируется догазифицировать 15 458 частных домов, из которых 14 348 - в Омске. Всего в регионе с января 2021 года подключили к газу около 3 тыс. абонентов.