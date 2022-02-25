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Обновлено 

Минпромторг не фиксирует эскалации цен у других сетей по продаже электроники, кроме DNS

В компании ранее сообщили о росте цен на 30% и их возможном дальнейшем повышении

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Эскалации цен в сетях по продаже электроники нет, кроме как у DNS, говорится в сообщении Минпромторга.

"С представителями компании DNS ведется диалог, они заявляют об ажиотажном спросе на продукцию и вытекающем из этого значительном росте цен. Вместе с тем отметим: представители других сетей электроники не информируют о подобной эскалации цен. Поэтому ситуация с DNS требует дополнительного анализа", - отмечается в сообщении.

Руководство DNS и Минпромторг договорились о том, что компания предоставит министерству предложения по сохранению стабильности на рынке. 

По данным министерства, с компанией DNS достигнута договоренность о представлении ретейлером предложений по сохранению стабильности на рынке.

"Одним из факторов, который мог бы оказать влияние на стабилизацию цен, является оптимизация логистики для сетей", - подчеркивают в Минпромторге.

Ранее в DNS сообщили о росте цен на 30% и их возможном дальнейшем повышении. Федеральная антимонопольная служба заявила о проверке обоснованности повышения цен ретейлером.

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