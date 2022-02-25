Минтруд Таджикистана: усилия по урегулированию трудовой миграции положительны

ДУШАНБЕ, 25 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири, выступая на Седьмом таджикско-российском межпарламентском форуме, отметила позитивные результаты предпринимаемых Таджикистаном и Россией мер по урегулированию трудовой миграции. Форум состоялся в пятницу в Душанбе.

По словам Нодири, страны последовательно формируют основы межведомственного и межрегионального сотрудничества, налаживают механизмы обмена информацией в области миграционной политики и занятости населения. "В целом, совместно реализуемые мероприятия в регулировании трудовой миграции дают свои положительные результаты", - сказала она, добавив, что на территории субъектов РФ постепенно создаются благоприятные условия для работы граждан Таджикистана.

Замминистра отметила, что министерство получает большое количество запросов от российских работодателей по привлечению трудовых мигрантов в различные сферы экономики России. Такие запросы, по ее словам, есть, в частности, от компаний "ПЭК" из Москвы, "Профрезерв" из Московской области, "Донтекст" из Ростовской области, Центр трудовых ресурсов из Санкт-Петербурга, "Микелеанджело" из Ленинградской области, "Работа" из Новосибирска, компаний строительного сектора Иркутской области и других. "Немалая часть трудовых мигрантов из числа граждан нашей республики привлечены в сферы строительства, обслуживания, предоставления услуг, сельского хозяйства и вносят свой вклад в развитие экономики и всей социальной сферы России", - подчеркнула замминистра.

Она отметила, что таджикская сторона предпринимает активные усилия по организации, профессиональной и языковой подготовке граждан перед выездом в Россию. "Но на сегодняшний день данная деятельность нуждается в совершенствовании, и мы работаем над этим", - сказала Нодири.

По данным Миграционной службы Таджикистана, в 2021 году из республики на работу в другие страны выехали более 373 тыс. граждан, в том числе порядка 2 тыс. человек, отправленных организованным набором через Агентство по трудоустройству при Минтруде и частными агентствами занятости. Около 95% всех трудовых мигрантов из Таджикистана выезжают в Россию. В 2021 году в страну вернулись более 147 тыс. таджикистанцев.