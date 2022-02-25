Канцлер Австрии: ЕС согласовал мощные санкции против РФ, они сильно затронут ее экономику

ВЕНА, 25 февраля. /ТАСС/. Европейский союз согласовал крупнейший в своей истории пакет санкций против России из-за военной операции на Украине. Он затронет транспортную, авиационную, космическую промышленность России. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам заседания австрийского совета безопасности из-за военной операции России на Украине.

"Это крупнейший пакет санкций. Он будет частично болезненным для нас, - объявил Нехаммер. - Он мощно затронет российскую экономику".

По его словам, пакет санкций ЕС против России затронет транспортную, авиационную, космическую промышленность, кораблестроение России. Мощнейшие санкции ЕС затронут поставку запчастей для воздушных судов в Россию. "Будет введен запрет на передачу технических ноу-хау", - отметил Нехаммер.

Финансовые санкции Евросоюза в отношении РФ из-за военной операции на Украине затронут около 70% российских банков, сообщил Нехаммер.

"Были приняты мощные меры против финансового сектора. Они затронут почти 70% российских банков", - сказал он.