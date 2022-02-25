Сбербанк в Чехии закрыл свои филиалы из-за агрессивности клиентов

ПРАГА, 25 февраля. /ТАСС/. Sberbank CZ (Сбербанк Чехия), входящий в банковскую группу Sberbank-Europe, был вынужден в пятницу закрыть в Чехии все свои 24 отделения из-за агрессивности клиентов. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь банка Радка Черна.

"Сбербанк Чехия должен был закрыть [в пятницу] все свои 24 отделения из-за агрессивности клиентов, которые эмоционально выражают свое несогласие с российским вторжением на Украину. Мы должны защитить сотрудников банка. Сегодня филиалы будут закрыты, а завтра они возобновят работу", - сказала Черна.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.