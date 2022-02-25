Минпромторг предложил начинать обязательную маркировку пива с 1 октября

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минпромторг предложил начинать обязательную маркировку пива в кегах с 1 октября 2022 года, пива в пластиковой и стеклянной таре - с 15 февраля 2023 года. Об этом говорится в сообщении министерства.

Ранее Минпромторг предлагал ввести маркировку пива с 1 сентября для продукции в кегах, а с 1 декабря 2022 года - в других видах упаковки.

Как отмечается в сообщении, Минпромторг России опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов новую версию проекта постановления правительства Российской Федерации о цифровой маркировке пива и слабоалкогольных напитков.

"Проведя консультации с отраслью и с оператором системы маркировки, мы доработали проект постановления. Сроки введения маркировки пива и слабоалкогольных напитков уточнены. Минпромторг предлагает с 1 октября 2022 года запустить маркировку продукции в кегах, с 15 февраля 2023 года - в пластиковой и стеклянной таре, а с 15 мая 2023 года - в иных типах упаковки, например, алюминиевой банке. Эти предложения стали результатом диалога с пивоваренной отраслью, в них учтены предложения участников рынка", - сказал статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, слова которого приводятся в сообщении.

В Минпромторге напомнили, что в настоящее время в России проходит эксперимент по маркировке пива, напитков на его основе, а также сидра и пуаре. В данном пилотном проекте, который завершится 31 августа, уже принимают участие 226 компаний, из них 125 - производители, 22 - импортеры и 79 - представители ресторанного бизнеса, оптовой и розничной торговли. В ходе эксперимента апробируются механизмы нанесения кодов маркировки в лабораторных условиях, запланированы тесты на производствах.