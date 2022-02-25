Эксперты: Россия имеет альтернативу в случае отключения пользователей от зарубежного ПО

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Если западные компании отключат российских пользователей от глобального программного обеспечения и сервисов в связи с санкциями, у России есть реальная и устойчивая альтернатива на базе открытого ПО. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании, предоставляющей услуги IT-аутсорсинга, Liberum Navitas Айрат Мустафин.

"Острый" вопрос связан с тем, как будут работать коммуникационные технологии: специальные сервисы для групповой работы, видеоконференции и мессенджеры. В настоящее время все они используются всеми - и бизнесом, и гражданами. Тем не менее альтернатива есть - реальная и устойчивая. Прежде всего, это уже апробированные решения на базе открытого ПО. А во-вторых, что важнее, специализированные решения российских компаний, которые способны обеспечить необходимый уровень связи, причем защищенный", - пояснил Мустафин.

Он уверен, что российские аналоги ПО и до реальной угрозы отключения были востребованы российским бизнесом. Сегодня процесс перехода на импортозамещающие программы только ускорится, полагает Мустафин.

С наличием альтернатив согласен и генеральный директор компании по разработке, производства средств вычислительной техники и внедрению программных продуктов "Информационная внедренческая компания" (ИВК) Григорий Сизоненко. По его словам, в России есть фундамент для построения и развития независимой и защищенной ИТ-инфраструктуры - это технологическая пара "процессор - операционная система", куда входят операционные системы семейства "Альт" и процессоры "Эльбрус", архитектуру которых разработали российские инженеры.

"На этой платформе уже сегодня работают более тысячи прикладных программ различного назначения, включенных в Единый реестр российского ПО. <...> Российские разработчики программных и аппаратных решений обладают опытом интеграции отечественных решений в существующую инфраструктуру и готовы помочь заказчикам быстро, надежно и экономно переоснастить свою цифровую инфраструктуру российскими решениями, которые находятся вне поля действия санкций коллективного Запада", - пояснил Сизоненко.

Вероятность рисков отключения ПО

Последние 48 часов 24 и 25 февраля компания по защите от DDoS-атак Qrator Labs фиксировала нестабильность в маршрутизации глобальной сети интернет и ее российском сегменте, сообщил основатель и генеральный директор компании Александр Лямин. Любая нестабильность в мире, где большинство компаний и пользователей используют различные сервисы и ПО с доступом через интернет, по его словам, может привести к непредсказуемым последствиям.

"Существует вероятность, что некоторые вендоры попытаются отключить Россию от своих сервисов и программного обеспечения в инициативном порядке. Не исключен также сценарий, когда такие действия могут быть оформлены некоторыми странами в законодательном порядке. При реализации такого сценария нельзя исключить того, что ряд сервисов и ПО от глобальных поставщиков перестанут работать на территории РФ", - пояснил Лямин.

Он отметил, что судить о степени проблем с доступом к программам можно будет через 2-3 недели. Обычным пользователям гендиректор Qrator Labs рекомендовал завести аккаунты в альтернативных российских сервисах и программах. Бизнесу имеет смысл провести аудит зависимостей ИТ-сервисов и понять, какие компоненты предоставляются компаниями, находящимися не в юрисдикции РФ. "Такая процедура может указать бизнесу на основные риски, связанные с возможной недоступностью сетевых сервисов", - заключил Лямин.

Сизоненко также считает, что необходимо оценить "слабые звенья" цифровой инфраструктуры организаций и составить план быстрого перехода на российские программные и аппаратные средства. Мустафин, в свою очередь, уверен, что единственным реальным способом минимизации рисков является обязательный возврат всех критических сервисов компаний на территорию РФ.

"События развиваются с такой скоростью, что интернет вдруг может стать действительно суверенным, а весь набор необходимых услуг получать по-прежнему необходимо", - пояснил Мустафин.

О кибератаках

После начала военной операции России на Украине Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) сообщил о критическом уровне угроз кибератак на российские информационные ресурсы. В течение 24 февраля сбои наблюдались в работе Telegram, Twitter, сервисов "Яндекса", банка ВТБ, а также в мобильном приложении "Сбера". Кибератакам также подверглись ресурсы Russia Today, сообщалось в телеграм-канале компании.

В свою очередь, интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев сообщил о рисках санкций со стороны иностранных интернет-гигантов по причине исполнения санкционных мер или по собственному усмотрению.

Если такие санкции будут приняты, то пользователи будут сталкиваться с различными ограничениями и сложностями в работе с привычными сервисами, подчеркнул он.