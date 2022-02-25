Туроператоры заявили, что доля аннулированных туров составляет не более 10%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Доля аннулированных туров на фоне ситуации на Украине не превышает 10%, сообщили опрошенные ТАСС туроператоры. Например, доля отмененных поездок на ближайшие даты у туроператора "Дельфин" составляет 5-10%.

"Аннуляций на лето практически нет, аннуляции на ближайшие даты начали сегодня поступать. Пока очень немного, 5-10%. Туристы все же надеются на поездки хотя бы после 2 марта", - рассказал генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

По данным туроператора, продажи туров на ближайшие даты снизились на 50-60% в связи с неопределенностью, вызванной закрытием ряда российских аэропортов. Продажи путевок на лето сократились на 25-30%. Вероятно, туристы надеются на нормализацию ситуации к этому времени, предположил глава компании.

Не фиксируют массовых аннуляций туров и в "Интуристе". Там отмечают только "вынужденные" отмены путевок в Крым и Анапу со сроками начала поездок до 3 марта. Туры аннулированы со 100% возвратом денежных средств. При этом большинство клиентов компании предпочитает сдвинуть даты отпуска и поехать в Крым и Краснодарский край после открытия аэропортов, объяснили в пресс-службе туроператора.

За прошедшие сутки бронирования туров за рубеж у "Интуриста" сократились в четыре раза. По мнению компании, это временное явление, вызванное резким скачком курса валют. Бронирования весенних и летних туров по России не останавливались как вчера, так и сегодня, спрос соответствует среднесуточным показателям. Спрос на туры в Сочи после информации о восстановлении работы аэропорта вернулся к обычным показателям.

Бронирования туров у "Русского экспресса" сократились примерно на 40%. Аннуляций уже забронированных поездок пока немного. В основном туроператор получает вопросы о размере штрафных санкций за возможную аннуляцию, отметили в пресс-службе компании. Также не фиксирует массовых аннуляций путевок Anex Tour. В компании отметили, что туристы с пониманием отнеслись к отмене рейсов из южных городов и в основном выбирают перенос города вылета и сохранение дат поездки.

О ситуации с закрытием аэропортов

Небо на юге России закрыто для гражданских самолетов с 24 февраля по 2 марта в связи с проведением военной операции. Временно приостановлена работа аэропортов Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.