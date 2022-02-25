{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции в отношении России

Лондонская биржа приостановила членство "ВТБ капитала"

Великобритания и США ранее ввели санкции против ВТБ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Лондонская фондовая биржа (LSE) приостановила членство "ВТБ капитала" после введения санкций относительно материнской структуры компании - банка ВТБ, следует из сообщения биржи.

На эту тему
ЕС, США, Канада, Великобритания и Япония объявили России санкции
ЕС, США, Канада, Великобритания и Япония объявили России санкции

"Лондонская фондовая биржа немедленно приостановила членство "ВТБ капитала", - говорится в сообщении.

В четверг, 24 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что Великобритания и США вводят санкции против ВТБ в ответ на проводимую Россией военную операцию на Украине. Против ВТБ введены санкции, которые предполагают блокировку всех активов банка в этих странах, а также запрет на операции с участием ВТБ в валютах и с контрагентами из этих стран.

Теги
ВеликобританияРоссияСанкции в отношении России
НБУ решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка на Украине и у Проминвестбанка
В Нацбанке пояснили, что право принимать такие решения регулятору предоставлено постановлением от 24 февраля 2022 года "Об особенностях прекращения деятельности банков в условиях военного положения"
Читать полностью