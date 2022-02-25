Лондонская биржа приостановила членство "ВТБ капитала"

"Лондонская фондовая биржа немедленно приостановила членство "ВТБ капитала", - говорится в сообщении.

В четверг, 24 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что Великобритания и США вводят санкции против ВТБ в ответ на проводимую Россией военную операцию на Украине. Против ВТБ введены санкции, которые предполагают блокировку всех активов банка в этих странах, а также запрет на операции с участием ВТБ в валютах и с контрагентами из этих стран.