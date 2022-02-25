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Молния

Польская авиакомпания LOT сообщила о приостановке полетов в Москву и Санкт-Петербург

Польская авиакомпания LOT сообщила о приостановке полетов в Москву и Санкт-Петербург с 17:00 мск.

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Польша
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