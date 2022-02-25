{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Силуанов: экономическая ситуация в России стабильная, предприятия работают штатно

Министр финансов РФ Антон Силуанов Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Экономическая ситуация в России стабильная, предприятия работают штатно - Силуанов.

Россия сократит объем заимствований в 2022 г., задействовав ФНБ - Силуанов.

Рисков финансовой устойчивости экономики РФ сейчас нет - Силуанов.

Могут возникать проблемы при использовании карт банков РФ за границей, это нужно учитывать - Силуанов.

Правительство и ЦБ продолжат оказывать необходимую поддержку финансовым организациям РФ - Силуанов.

Колебания валютных курсов и фондовых индексов носят временный характер - Силуанов.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
НБУ решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка на Украине и у Проминвестбанка
В Нацбанке пояснили, что право принимать такие решения регулятору предоставлено постановлением от 24 февраля 2022 года "Об особенностях прекращения деятельности банков в условиях военного положения"
Читать полностью