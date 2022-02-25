Силуанов: экономическая ситуация в России стабильная, предприятия работают штатно

НБУ решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка на Украине и у Проминвестбанка

В Нацбанке пояснили, что право принимать такие решения регулятору предоставлено постановлением от 24 февраля 2022 года "Об особенностях прекращения деятельности банков в условиях военного положения"

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