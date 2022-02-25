Силуанов: экономическая ситуация в России стабильная, предприятия работают штатно

Экономическая ситуация в России стабильная, предприятия работают штатно - Силуанов.
Россия сократит объем заимствований в 2022 г., задействовав ФНБ - Силуанов.
Рисков финансовой устойчивости экономики РФ сейчас нет - Силуанов.
Могут возникать проблемы при использовании карт банков РФ за границей, это нужно учитывать - Силуанов.
Правительство и ЦБ продолжат оказывать необходимую поддержку финансовым организациям РФ - Силуанов.
Колебания валютных курсов и фондовых индексов носят временный характер - Силуанов.