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Цены на бензин в России в январе 2021 года выросли на 0,9%

При этом производители бензина в январе повысили оптовые цены на 3,9%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России в январе 2022 года выросли на 0,9% по сравнению с декабрем 2021 года. При этом производители бензина в январе повысили оптовые цены на 3,9%, сообщается в материалах Росстата.

В то же время за год потребительские цены на бензин выросли на 8,8%, тогда как цены производителей увеличились на 6,7%.

Потребительские цены на бензин в январе в среднем по России превышали цены производителей в 2,3 раза (в январе 2021 года - в 2,2 раза).

За отчетный месяц повышение цен на бензин на 1% и более было отмечено в 38 регионах России. При этом заметнее всего цены выросли в Севастополе - на 1,9% и Новгородской области - на 1,8%. Вместе с тем снижение цен на бензин наблюдалось в Республике Дагестан - на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,8% и 1,2% соответственно.

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