Производство гречки в январе выросло на 23,1%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Производство гречки в России в январе выросло на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а производство сахара упало на 22,7%, сообщается в материалах Росстата.

"Гречки произведено 33,3 тыс. тонн, что на 23,1% больше, чем в январе прошлого года, но на 27,7% меньше, чем в декабре 2021 года", - отмечает Росстат.

Рост производства шоколада и кондитерских изделий произошел на фоне снижения производства сахара. Так, белого свекловичного сахара в январе 2022 года изготовлено 155,2 тыс. тонн, что на 22,7% меньше, чем в январе 2021 года. Шоколада и кондитерских изделий с сахаром произведено 142,7 тыс. тонн, что на 8,6% больше, чем год назад.

Производство муки и макаронных изделий выросло, а хлебобулочных изделий - сократилось. Так, производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 627,8 тыс. тонн, что на 14,2% больше, чем в январе 2021 года. Хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 413,7 тыс. тонн, что на 1,9% меньше, чем в январе 2021 года. Производство макаронных изделий составило 112 тыс. тонн (+14,8%). Риса произведено 40,4 тыс. тонн (+23,5%).

Производство рафинированных масел, а также их фракций увеличилось, но снизилось производство нерафинированных масел. Так, нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в январе 2022 года изготовлено 491,4 тыс. тонн, что меньше показателей января 2021 года на 3,6%. Рафинированного подсолнечного масла и его фракций - 179,9 тыс. тонн, что на 19,2% больше, чем в январе 2021 года.

Производство молока и пива

Производство молока выросло на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. "Молока в январе 2022 года выпущено 485,6 тыс. тонн, что больше, чем в январе и декабре 2021 года, на 3,1% и 1,1% соответственно", - говорится в сообщении.

Сливочного масла произведено 22,4 тыс. тонн, что на 8,3% больше, чем в январе 2021 года. Сметаны изготовлено 43,7 тыс. тонн (+2,9%). Творога произведено 40 тыс. тонн (+3,3%), сыров изготовлено 50,3 тыс. тонн (+9,6%).

Производство пива, кроме отходов пивоварения выросло на 6,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составило 50,4 млн дал. Производство сигарет за этот период снизилось на 6%, до 15 млрд шт.

Согласно данным Росстата, в январе минеральной природной воды было разлито 285,7 млн полулитров, что на 20,5% меньше, чем в январе 2021 года, питьевой воды, в том числе газированной, - 621,4 млн полулитров, что на 3,3% меньше, чем в январе 2021 года, пива - 50,38 млн дал, что на 6,5% больше, чем в январе 2021 года.

Росстат также сообщил со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования, что производство водки в январе увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 27,4%, составив 4,93 млн дал, игристых вин и шампанского - на 31,8%, до 609 тыс. дал. Производство вина сократилось по сравнению с январем 2021 года на 29,2% до 1,1 млн дал.

Производство лекарств

Производство лекарственных препаратов в России в январе 2022 года выросло на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но снизилось на 33,9% по сравнению с декабрем 2021 года - до 47,6 млрд рублей.

"Лекарственных препаратов изготовлено на 47,6 млрд рублей, что на 3,8% больше, чем в январе 2021 года, но на 33,9% меньше, чем в декабре 2021 года", - говорится в документе.

По данным Росстата, выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в январе 2022 года вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но снизился на 32,5% по сравнению с декабрем 2021 года. Производство сывороток и вакцин выросло на 5% по сравнению с январем 2021 года, но снизилось на 31,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,1 млрд доз. Выпуск в ампулах увеличился на 9,9% по сравнению с январем 2021 года и в 2,8 раза по сравнению с декабрем 2021 года - до 615 тыс. штук.

Выпуск фармацевтических субстанций в январе 2022 года увеличился на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6,8% по сравнению с декабрем 2021 года. Производство провитаминов, витаминов и их производных снизилось на 15,1% по сравнению с январем 2021 года и на 31,7% по сравнению с декабрем прошлого года - до 39,5 т. Выпуск антибиотиков вырос на 28,8% по сравнению с январем 2021 года, но снизился на 4,1% по сравнению с декабрем 2021 года, составив 63,1 т, сказали в ведомстве.

Кроме того, производство перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, в январе 2022 года снизилось на 0,6% по сравнению с январем прошлого года и на 16,3% по сравнению с декабрем 2021 года, до 21,1 млн упаковок. Выпуск клейких перевязочных материалов увеличился на 29,3% по сравнению с январем 2021 года, но снизился на 2,8% по сравнению с декабрем прошлого года - до 17,7 млн упаковок.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в январе 2022 года выпущено на 1,7 млрд рублей, что на 49,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 70,6% меньше, чем в декабре 2021 года, добавили в Росстате.