НБУ решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка на Украине и у Проминвестбанка

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) решил отозвать лицензию у Международного резервного банка (МР Банк) - "дочки" Сбербанка России на Украине - и у Проминвестбанка. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба НБУ.

"Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем Российской Федерации: Акционерное общество "Международный резервный банк", который на 100% принадлежит Сбербанку России, "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ", - говорится в сообщении.

В Нацбанке пояснили, что право принимать такие решения регулятору предоставлено постановлением от 24 февраля 2022 года "Об особенностях прекращения деятельности банков в условиях военного положения".

В 2017 году решением Совета национальной безопасности и обороны на МР Банк и Проминвестбанк были наложены санкции для предотвращения выведения капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц.