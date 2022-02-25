{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

НБУ решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка на Украине и у Проминвестбанка

В Нацбанке пояснили, что право принимать такие решения регулятору предоставлено постановлением от 24 февраля 2022 года "Об особенностях прекращения деятельности банков в условиях военного положения"

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) решил отозвать лицензию у Международного резервного банка (МР Банк) - "дочки" Сбербанка России на Украине - и у Проминвестбанка. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба НБУ.

"Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем Российской Федерации: Акционерное общество "Международный резервный банк", который на 100% принадлежит Сбербанку России, "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ", - говорится в сообщении.

В Нацбанке пояснили, что право принимать такие решения регулятору предоставлено постановлением от 24 февраля 2022 года "Об особенностях прекращения деятельности банков в условиях военного положения".

В 2017 году решением Совета национальной безопасности и обороны на МР Банк и Проминвестбанк были наложены санкции для предотвращения выведения капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц.

Теги
УкраинаРоссия
ВТБ принял решение воздержаться от кредитования юридических лиц в валюте
Член правления организации Дмитрий Пьянов заявил, что санкции позволяют банку и контрагентам в Америке завершить все операции постепенно
Читать полностью