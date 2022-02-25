Решетников: долгосрочные последствия санкций сегодня выходят на первый план

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Долгосрочное влияние вводимых в отношении России санкций выходит сегодня на первый план, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках совещания правительства о текущей экономической ситуации.

"Финансовые рынки успокаиваются. В основе этого наша стабильная макроэкономическая конструкция, накопленные резервы, низкий уровень государственного долга, значительные международные резервы. Соответственно, на первый план сейчас выходят долгосрочные последствия тех санкций, которые вводятся. Основная цель их вполне очевидна - это сдержать развитие российской экономики".

У России есть собственные накопленные ресурсы для продолжения финансирования предприятий и инвестпроектов.

Международные финансовые институты признают устойчивость экономики РФ.