Первый зампред ЦБ: валютные интервенции дают свой результат

Силуанов: колебания валютных курсов и биржевых котировок носят временный характер

Министр финансов заявил, что правительство осуществляет непрерывное взаимодействие с банками и участниками финансового рынка и будет оказывать необходимую поддержку финансовым организациям

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