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Молния

Первый зампред ЦБ: валютные интервенции дают свой результат

Валютные интервенции дают свой результат - первый зампред ЦБ.

Силуанов: колебания валютных курсов и биржевых котировок носят временный характер
Министр финансов заявил, что правительство осуществляет непрерывное взаимодействие с банками и участниками финансового рынка и будет оказывать необходимую поддержку финансовым организациям
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