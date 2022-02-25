ВТБ на фоне санкций допускает смену акционеров в "дочках"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. ВТБ на фоне объявленных со стороны США санкций допускает смену акционеров в дочерних активах банка, на это у ВТБ есть время до 25 мая. Об этом журналистам сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"У нас есть период до 25 мая 2022 года по операциям с капиталом, то есть мы сможем до этой даты проводить операции по изменению мажоритарного владельца или не мажоритарного владельца в компаниях, где мы имеем контрольную или мажоритарную долю. Поэтому можно ждать каких-то операций от нас", - сказал Пьянов, не уточнив, о каких именно активах может идти речь.

"Пока у меня нет никаких подробностей, кто будет первым, кто вторым, как это будет организовано. Все же это связано с поиском новых владельцев и согласованием с центральными регуляторами для продажи долей, например, зарубежных дочерних банков. Без согласования с регулятором это сделать невозможно. Какая-то работа ведется, но пока не могу сообщить деталей", - добавил он.

Пьянов напомнил, что помимо США блокирующие санкции в отношении ВТБ объявила Великобритания.

"У нас есть еще блокирующие санкции Великобритании, которые, к сожалению, не имеют каких-либо оговорок для завершения операций. Мы сейчас изучаем, что это означает для нашего банка VTB Capital PLC с банковской лицензией в Лондоне", - пояснил Пьянов.

Накануне банк ВТБ после объявления санкций в отношении кредитной организации сообщил о плановой передаче 99,9961% акций ФК "Динамо-Москва" в пользу всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо", а также о продаже 46,29% акций в кипрском RCB Bank и двух акций в Почта банке.

Дочерние организации

Дочерние организации попавшего под санкции банка ВТБ работают в штатном режиме, предоставляют основные виды финансовых услуг, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Дочерние организации банка ВТБ работают в штатном режиме и продолжают предоставлять основные виды финансовых услуг, сохраняя высокий уровень ликвидности и капитала. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. Все счета активны и средства клиентов доступны как в отделениях банка, так и в дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для проведения всех операций в национальной валюте на территории Грузии, Азербайджана, Белоруссии, Армении и Казахстана", - сказали в пресс-службе.

О санкциях

24 февраля Великобритания и США объявили о санкциях в отношении ВТБ. Банк добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США.