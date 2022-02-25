Spiegel: в ФРГ могут заморозить активы россиян на сумму €25 млрд

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ может заморозить активы россиян на сумму €25 млрд в рамках второго санкционного пакета против РФ. Об этом сообщило в пятницу издание Der Spiegel со ссылкой на источники в германских ведомствах.

Активы включают доли в фирмах, ценные бумаги и банковские вклады. Издание сообщило, что только в 2019 году частные инвестиции российских компаний и частных предпринимателей в ФРГ составляли €8,9 млрд. Der Spiegel утверждает, что россияне в последнее время активно скупали дома и квартиры в германских городах.

Кроме того, издание сообщило, что, по его информации, в санкционные списки ЕС не будет включен Центробанк РФ. Der Spiegel пишет, что согласованные ограничения также не учитывают, например, дочерние компании российских банков в Германии, которые и впредь смогут продолжать свой бизнес. В правительственных кругах изданию указали на то, что Запад намерен сохранить за собой возможности для усиления санкций в случае обострения конфликта на Украине.

Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Главы государств и правительств Евросоюза провели в ночь на пятницу экстренный саммит в Брюсселе, на котором утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против России из-за проведения военной операции на Украине.