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Савельев: закрытие аэропортов юга России может быть продлено при необходимости

Закрытие аэропортов юга России может быть продлено при необходимости - Савельев.

Силуанов: колебания валютных курсов и биржевых котировок носят временный характер
Министр финансов заявил, что правительство осуществляет непрерывное взаимодействие с банками и участниками финансового рынка и будет оказывать необходимую поддержку финансовым организациям
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