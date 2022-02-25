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Санкции в отношении России

Мишустин сообщил о готовности стран ЕАЭС к совместной борьбе с санкциями

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее предложил создать рабочую группу для оценки рисков и выработки экономических мер

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Заседание Евразийского межправсовета в Нур-Султане подтвердило готовность стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сотрудничать, в том числе в борьбе с санкциями, сообщил по итогам встречи премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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"Нам, конечно, необходимо выработать общие меры по преодолению последствий санкций, которые сегодня ужесточаются. Встреча в Нур-Султане еще раз подтвердила единство государств союза и общий настрой на нашу совместную работу", - сказал он на совещании о текущей экономической ситуации.

Мишустин напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее предложил с учетом тесной взаимосвязи экономических, финансовых, промышленных систем в рамках союза создать рабочую группу для оценки рисков и выработки экономических мер, направленных на смягчение негативных последствий сегодняшней геополитической ситуации. Такая группа должна быть сформирована на уровне глав экономических ведомств и с участием финансовых регуляторов, координацию работы этой группы будет проводить Евразийская экономическая комиссия, пояснил глава российского кабмина.

"В целом все партнеры по "пятерке" считают важным обеспечить стабильную ситуацию на евразийском пространстве и решительно настроены работать над преодолением санкций", - резюмировал он.

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Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссияСанкции в отношении РоссииТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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