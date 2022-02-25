Эксперт: отставание цены российской нефти Urals от эталона постепенно будет сокращаться

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Скидка на российский экспортный сорт нефти Urals в Европе по отношению к эталону постепенно будет скоращаться, считает аналитик Vygon Consulting Евгения Попова.

Дело в том, что потенциальное сокращение поставок может стать достаточно чувствительным для европейского рынка энергоресурсов. Эти опасения находят отражение в отрицательном дифференциале на нефть Urals.

"При этом озвученные на текущий момент санкции со стороны Европы и США касаются лишь финансирования российских компаний и не затрагивают физические поставки энергоресурсов. Поэтому в ближайшее время мы ожидаем постепенное сужение дифференциала", - сказала она.

Ранее агентство Argus сообщало, что скидка на Urals достигла в четверг, 24 февраля, максимального за всю историю наблюдений с 1990 года размера. Спрос на спотовые партии отсутствовал из-за опасения санкций со стороны США.

Так, на северо-западе Европы (cif Rotterdam) в четверг скидка выросла сразу на $4,35 за баррель, до $11,65 за баррель к Североморскому датированному сорту, который рассчитывается Argus. В Средиземноморье (cif Augusta) скидка на партии Urals по 80-100 тыс. тонн повысилась на $6,96 за баррель, до $9,96 за баррель. Сами цены в обоих регионах установились на отметках $94,8 и $96,49 за баррель, соответственно.