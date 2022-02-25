В Госдуму внесли законопроект о размещении рекламы вина на зданиях и вдоль автодорог

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий размещение рекламы российской винодельческой продукции на крышах и стенах зданий в регионах, а также вдоль автодорог в регионах, где она производится. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает разрешение размещения технических средств стабильного территориального размещения (рекламных конструкций) для рекламы российской винодельческой продукции защищенных наименований в установленных законом случаях. Предлагается разрешить рекламу российской винодельческой продукции защищенных наименований с использованием технических средств стабильного территориального размещения (рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, вдоль автомобильных дорог общего пользования, но не чаще, чем через каждые 3 километра.

"Частичное снятие ограничений в части размещения информации на рекламных щитах для российской винодельческой продукции защищенных наименований в регионах ее производства, предусмотренное законопроектом, позволит увеличить узнаваемость вин российского производства и сделать существенный вклад в развитие гастрономической культуры потребления вина в Российской Федерации, а также развитие сельского (аграрного) туризма", - говорится в пояснительной записке.