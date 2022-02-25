Мишустин призвал вести мониторинг цен во всех сегментах продовольственного рынка

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Надо вести мониторинг цен во всех сегментах продовольственного рынка, особенно это касается цен на социально значимые продукты. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о текущей экономической ситуации.

"Еще одна важная тема - цены на продукты. Агропромышленный комплекс достаточно активно сегодня во многих сферах реализует проекты по развитию собственного производства, выполняет задачи продовольственной безопасности, самообеспечению. И, конечно, необходимо вести мониторинг во всех сегментах продовольственного рынка, особенно внимание нужно уделить ценам на социально значимые продукты", - сказал премьер.

Говоря о поддержке промышленности в текущих условиях, Мишустин отметил необходимость "сохранить стабильность промышленного производства во всех отраслях". По его словам, предприятия РФ демонстрируют неплохие показатели.

"Необходимо продолжать развитие и модернизацию производства всей продукции", - сказал глава кабмина РФ.