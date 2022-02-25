Власти Лацио приостановили сотрудничество с центром им. Гамалеи по "Спутнику V"

РИМ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти итальянской столичной области Лацио решили приостановить все формы сотрудничества с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи по российской вакцине "Спутник V" на фоне событий на Украине. Об этом сообщил министр здравоохранения области Алессио Д'Амато.

"Мы приостанавливаем сотрудничество по "Спутнику", потому что наука должна быть на службе мира, а не войны, как сказал Папа Римский", - приводит слова министра в пятницу газета la Repubblica.

13 апреля 2021 года Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме подписал меморандум о сотрудничестве с центром им. Гамалеи.