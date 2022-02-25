"Сбер" разбирается с ситуацией по отзыву лицензии у украинской "дочки"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сбербанк разбирается с ситуацией по отзыву лицензии у украинской "дочки", сообщила пресс-служба "Сбера".

"Сбербанк разбирается в ситуации", - сообщила пресс-служба кредитной организации.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что решил отозвать лицензию у Международного резервного банка (МР Банк) - "дочки" Сбербанка России на Украине - и у Проминвестбанка.

Весной 2017 г. по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против российского ПАО "Сбербанк" были введены санкции. Ему запрещено выводить средства за пределы Украины, а госструктурам - размещать деньги на его счетах. В марте 2021 г. решением СНБО санкции продлены еще на три года. В августе 2020 г. украинский государственный Ощадбанк, чье название на русский язык переводится как Сбербанк, объявил о победе над Сбербанком России в судебном разбирательстве за право использовать на Украине наименование "Сбербанк". Позже стало известно, что Сбербанк принял решение изменить название своего дочернего банка на Украине на Международный резервный банк.