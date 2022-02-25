Энергоблок №5 Ленинградской АЭС вывели на полную мощность после планового ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Энергоблок №5 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС подключили к единой энергосистеме России и вывели на 100% мощности после планового среднего ремонта в пятницу. Об этом журналистам сообщили в управлении информации и общественных связей станции.

"24 февраля 2022 года в 10.01 мск энергоблок №5 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС подключен к единой энергосистеме России после завершения планового среднего ремонта. Специалисты вывели его на 100% мощности 25 февраля в 15.00 мск. Ремонтная кампания на пятом блоке, введенном в промышленную эксплуатацию в марте 2018 года, продлилась в соответствии с графиком 44 суток", - говорится в сообщении.

Специалисты за время ремонта выполнили ревизию, техническое обслуживание и ремонт реакторного и турбинного оборудования, генератора, систем безопасности, переставили в реакторе тепловыделяющие сборки с ядерным топливом, заменив при этом часть отработавших кассет на свежие. Энергоблок подключили к сети 24 февраля, его ремонт начался 11 января.

На Ленинградской АЭС работают энергоблоки №3 и №4 РБМК-1000 и энергоблоки №5 и №6 ВВЭР-1200. Они несут нагрузку 4400 МВт.

Ленинградская АЭС - крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в России станция, где действуют энергоблоки двух разных типов - канальные уран-графитовые и водо-водяные. Станция состоит из шести энергоблоков. За время работы ЛАЭС выработала 1,8 трлн кВтч электроэнергии, это рекордный показатель для отечественной атомной энергетики.