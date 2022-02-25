Минсельхоз РФ не получал информацию о проблемах на рынке продовольствия

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ситуация на российском продовольственном рынке является стабильной, информации о проблемах в этой части не поступало. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании о текущей экономической ситуации с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Ситуация на рынке продовольствия у нас стабильная. Денис Валентинович (Мантуров, глава Минпромторга - прим. ТАСС) тоже об этом уже упомянул. На складах и в распределительных центрах продукции достаточно. Поставки в объекты розничной торговли осуществляются без сбоев. Мы находимся на связи постоянно с коллегами в регионах и с нашими коллегами из Минпромторга. И на данный момент какой-то информации о каких бы то ни было проблемах не поступало", - сказал Патрушев.

Министр отметил, что предприятия агропромышленного комплекса, в том числе предприятия перерабатывающей и пищевой промышленности, работают в штатном режиме. Российская Федерация полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия: зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами питания. Собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов уже обеспечивает значительную часть нашего внутреннего потребления, добавил Патрушев.

Ранее в Минсельхозе РФ сообщили, что риски для продовольственной безопасности России исключены, поскольку потребность страны в импортных товарах незначительна.