Минпромторг заявил об отсутствии перебоев с отгрузками лекарств в аптечные сети

Пандемия COVID-19

Гинцбург: прекращение Италией сотрудничества по "Спутнику V" замедлит борьбу с пандемией

Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи отметил, что "каждый будет искать новых комплексеров, что займет, конечно, время"

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