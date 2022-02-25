{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минпромторг заявил об отсутствии перебоев с отгрузками лекарств в аптечные сети

Перебоев с отгрузками лекарств в аптечные сети нет - Минпромторг.

Пандемия COVID-19
Гинцбург: прекращение Италией сотрудничества по "Спутнику V" замедлит борьбу с пандемией
Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи отметил, что "каждый будет искать новых комплексеров, что займет, конечно, время"
Читать полностью