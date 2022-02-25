Гинцбург: прекращение Италией сотрудничества по "Спутнику V" замедлит борьбу с пандемией

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Решение властей итальянской столичной области Лацио о прекращении сотрудничества по вакцине "Спутник V" не скажется на работе центра им. Н.Ф. Гамалеи, но может замедлить прогресс в совместной борьбе с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил директор центра Александр Гинцбург.

"На работе ни итальянцев, ни центра им. Гамалеи это [решение о прекращении сотрудничества по вакцине "Спутник V"] никак особо не скажется. Но на некотором прогрессе борьбы с коронавирусной инфекцией это скажется, безусловно. Потому что у нас неплохое было сотрудничество по определению и специфичности вакцин и коктейля антител к быстро меняющемуся возбудителю. Каждый будет искать новых комплексеров, что займет, конечно, время. Это помешает общему противодействию коронавирусу", - сказал он.

Ранее газета La Repubblica сообщила, что власти Лацио решили приостановить все формы сотрудничества с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи по российской вакцине от ковида "Спутник V" на фоне событий на Украине.